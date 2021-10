A torcida não poderá estar presente no Sesc Venda Nova, no sábado (30), para apoiar o Galo Futebol Femininino no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América. Apesar da liberação por parte da Federação Mineira de Futebol (FMF), na última terça-feira (19), o Atlético alegou dificuldades técnico-operacionais para liberação do público.

À reportagem do Super.FC, por meio de sua assessoria, o clube informou que “por motivos técnico-operacionais, a partida do Galo Futebol Feminino, no próximo sábado, dia 30, não contará com a presença do público”. Porém, afirmou que o duelo será transmitido pela TV Galo.

O América, por sua vez, afirmou que no jogo de volta, também no Sesc Venda Nova, em 7 de novembro, às 17h, a tendência é de que a torcida possa estar presente; mas a definição só virá na próxima semana.

O Ipatinga informou que os portões do Ipatingão estarão abertos neste sábado (30), limitado a mil pessoas. Os ingressos estão à venda, no valor de R$ 10, por meio da treinadora do time, Kethlen Azevedo.

Vale lembrar que os custos operacionais da partida, assim como o cumprimento de medidas sanitárias impostas em legislação municipal, são de responsabilidade exclusiva do clube mandante.

Procurados pela reportagem, Cruzeiro e Ipatinga não se pronunciaram até a publicação desta matéria.