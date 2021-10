A Vale registrou lucro líquido de US$ 3,886 bilhões no terceiro trimestre de 2021, aumento de 34% em relação ao mesmo período de 2020. Na comparação ao segundo trimestre deste ano, o lucro mostrou queda de 49%.

Nas demonstrações financeiras divulgadas nesta quinta-feira, 28, a Vale destacou que o resultado, na comparação ao segundo trimestre, refletiu o menor Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) proforma e do impairment dos investimentos do negócio de carvão.

A geração de caixa medida pelo Ebitda ajustado cresceu 14% em um ano, para US$ 6,938 bilhões. Quando comparado ao trimestre imediatamente anterior, porém, o indicador mostrou queda de 37%

Eduardo Bartolomeo, presidente da mineradora, destacou no balanço que a Vale registrou, no terceiro trimestre, produção de minério de ferro próxima a 90 milhões de toneladas, com um “progresso significativo na retomada operacional do complexo de Vargem Grande, em Minas Gerais.

“Continuamos a trabalhar para melhorar aconfiabilidade operacional, especialmente no negócio de metais básicos. Nossa geração de caixa continua robusta, superando o último trimestre em 18%, um ritmo que permitiu o pagamento de dividendos históricos em 2021”, destacou, no documento.

Ele citou ainda o novo programa de recompra de ações da companhia, anunciado nesta quinta-feira. “Com a manutenção da nossa estratégia de value over volume e otimização de custos, continuaremos a criar e compartilhar valor com nossos acionistas”, disse ele.

A receita operacional líquida de vendas da mineradora foi de US$ 12,682 bilhões no terceiro trimestre deste ano, 18% maior do que no terceiro trimestre do ano passado. Frente aos três meses anteriores, a receita mostrou baixa de 24%

Principal negócio da Vale, a produção de minério de ferro atingiu 89,421 milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2021, alta de 0,8% sobre o mesmo período do ano passado, como mostrou o relatório de produção da companhia divulgado no início da semana. As vendas subiram 3,2% por essa base de comparação, atingindo 67,844 milhões de toneladas no período.