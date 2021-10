Quem atravessar o Viaduto Santa Tereza, no bairro Floresta, na região Leste de Belo Horizonte, entre esta quinta-feira (28) e o próximo domingo (31), terá a oportunidade de “passar embaixo do arco-íris”, de dois deles na verdade. Um pote de ouro não estará disponível, mas a iluminação especial certamente renderá um verdadeiro tesouro de fotos para os presentes.

A instalação “Somewhere”, do VJ 1mpar em parceria com Tássia Junqueira, faz parte da 1ª Festa da Luz, organizada pela Associação Cultural Casinha e pela Híbrido Comunicação e Cultura. O nome da obra faz referência à música “Over The Rainbown”.

Programação

Além do tradicional viaduto, o festival reúne outros 19 trabalhos, entre instalações, videomappings e projeções cênicas, produzidos por artistas brasileiros consagrados como o videomaker Valentino Kmentt, o grafiteiro Goma e o VJ Homem Gaiola.

As obras foram criadas especialmente para a festa e vão se expandir por ruas e prédios tradicionais da cidade como o Itatiaia, o Sulacap/Sulamérica e a fachada histórica da Serraria Souza Pinto.

Além disso, a Festa da Luz também terá programação especial no Sula Beaga, bar oficial do evento e que tem vista para o viaduto Santa Tereza. Confira a programação:

Quinta: Auto Sound System e Bebela Diax

Sexta: João Nogueira e Shigara

Sábado: D.A.N.V e DJ Kingdom