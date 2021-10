Que a cultura brasileira tem forte influência negra é inegável. Temos traços da africanidade que correm em nossas veias também nas nossas danças, músicas, assim como na religiosidade, na culinária e… senta que lá vem história. Até aqui está maravilhoso né? Mas o que pergunto neste ponto é: onde está essa presença marcante na gestão cultural brasileira? Os espaços culturais de decisão são, em sua maior parte, ocupados por homens brancos.

São poucas as pesquisas que comprovam essa ausência de negros em cargos de decisão na cultura. Convenhamos que a falta de interesse em mapear a situação já indica que não há uma grande preocupação em mudar essa realidade. Mas, só a título de exemplo, a pesquisa “Diversidade de Gênero e Raça nos Lançamentos Brasileiros de 2016”, feita pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) e divulgada em 2018, mostrou que homens brancos dirigiram 75,4% dos longas-metragens nacionais lançados comercialmente naquele ano. Sabe quantas mulheres negras assinaram a direção, o roteiro ou a produção executiva de algum filme nacional em 2016? Nenhuma. Homens negros dirigiram 2,1% das 142 produções da época. Essa mesma discrepância entre participação de negros e brancos é repetida em outras artes também.

E por que isso é uma questão? Além de revelar um preconceito refletido em falta de oportunidades, ainda impacta o tipo de conteúdo criado. Se a arte imita a vida, ela deveria refletir a vida de todos nós. Mas como uma pessoa branca pode pensar em temas ligados à negritude e contar essas histórias sem as ter vivido? Como pode um país onde mais da metade da população é negra ter a maior parte das narrativas brancas? Veja bem: aqui eu não defendo que brancos sejam excluídos da cultura (sempre bom lembrar que não é um discurso de “eles contra nós”). O debate aqui é sobre incluir também a negritude. Um desejo justo, a meu ver.

Isso porque não toquei em outra questão também muito importante: o financiamento dos trabalhos. Vou citar de novo a pesquisa da Ancine de 2016. Na época, 61,3% dos filmes tiveram recursos de incentivos diretos ou indiretos. Boa parte desse dinheiro vem da própria Ancine, que é um órgão do governo federal. Outro parêntese aqui: o governo tem obrigação mesmo de promover a cultura, e o valor investido é inclusive bem menor do que deveria. Mas vamos focar a questão racial. Em outras palavras, o que esse dado mostra é que produções gerenciadas por pessoas brancas têm sido mais beneficiadas do que as de pessoas negras até quando o dinheiro é público.

O motivo seria o fato de nós, negros, não entendermos nada de cultura? Óbvio que não! Estamos mostrando é mais uma face do racismo. Não estamos em pé de igualdade de acesso, e é sobre isso que estou falando. Claro que temos avanços e muitas pessoas lutando para mudar essa realidade. Mas ainda não é o suficiente.

Enquanto nós, negros, não formos plenamente incluídos na agenda cultural, uma parcela considerável da população não será representada. No final, perdemos todos nós, uma vez que poderíamos ter uma diversidade maior nas artes e conhecer melhor nossas origens. Essa reflexão tão necessária vai ser realizada no encontro “Enegrecer a Gestão Cultural”, nos dias 10 e 11 de novembro, das 10h às 12h e das 19h às 21h, no YouTube. O evento vai ter 18 participantes e é uma produção da Ponte Agência de Cultura. Eu conversei um pouco com a produtora do evento, Karla Danitza, e o vídeo com o nosso papo pode ser acompanhado aqui.