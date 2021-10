A ex-BBB mineira Mayara Motti, que está sendo acusada de dar calote em uma fã, chorou e pediu um “último voto de confiança”. Ela está sendo apontada por enganar a belo-horizontina Ludmila Gonçalves dos Santos, de 31 anos, que participou e ganhou um carro em um sorteio promovido pela participante do reality global. Contudo, após quase um ano, o prêmio não foi entregue.

O presente seria um jeep Cherokee usado, que depois teria sido convertido em R$ 38 mil. Mas, cansada de esperar pelo prêmio anunciado em live, Ludmila denunciou o caso nesta semana e garantiu que vai acionar a Justiça. Depois da repercussão do caso, a equipe de Mayara Motti procurou a belo-horizontina, lamentou sobre o atraso e garantiu que pretende repassar o pagamento do brinde até o final do ano.

“A Mayara chorou comigo por ter te encontrado pessoalmente e não ter conseguido te entregar na data prevista. Porque ela não teve culpa. 1 voto de confiança, Ludmila. Mas se quiser e preferir recorrer aos meios judiciais, vamos entender”, diz trecho da mensagem.

“Somos corretos, não estamos aqui para trazer aborrecimentos nem mesmo chateação para ninguém. Sabemos o quão importante esse valor é para quem ganha. Não vamos te deixar na mão. É a nossa palavra”, prossegue a equipe de Mayara.

Apesar do retorno, Ludmila garante que na semana que vem vai levar o caso para os tribunais. “Eles me perguntaram se eu posso esperar até final do ano para me pagar, mas não falaram valores e nem de que ano”, lamentou a fã a ex-BBB, que atualmente é influenciadora digital.

Entenda

O imbróglio teve início depois que a participante do reality global postou nas redes sociais que iria dar um Jeep Cherokee Jeep para um seguidor que cumprisse algumas regras. “Todos os dias participava do sorteio fazendo o que era solicitado No dia 8 de dezembro do ano passado a Mayara fez uma live e me anunciou como ganhadora ao vivo. Mas até hoje, nada”, comenta Ludmila.

Ela conta que até recentemente conversava com Mayara Motti para resolver o caso. A ex-BBB, que também mora em BH, chegou a se encontrar com Ludmila em um shopping da capital mineira em agosto deste ano. “Ela me propôs, ao invés do carro, fazer uma transferência em PIX de R$ 38 mil. E eu aceitei. Mas depois disso, não me responde mais”, declarou a seguidora da ex-BBB.

Ludmila explicou que resolveu denunciar o caso somente agora, depois de quase um ano, por acreditar que a pandemia dificultou a entrega do prêmio. Desempregada desde o início da pandemia, a vencedora do sorteio declarou que contava com o dinheiro da venda do carro para pagar algumas contas.