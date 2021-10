Neste sábado (30), o América recebe o Fortaleza, na Arena Independência, em jogo válido pela 29ª rodada da Série A. Na quarta posição, o Leão do Pici tem 48 pontos, um atrás do Palmeiras, vice-líder da competição. É a melhor campanha de um clube nordestino no formato atual da competição. Como já está garantido na Sul-Americana do ano que vem, a equipe cearense mira uma vaga na Copa Libertadores pela primeira vez..

Na quarta-feira, mesmo com a eliminação em casa para o Atlético, a torcida comemorou, não só pela campanha feita, mas pela premiação conquistada. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, falou sobre o momento atual da equipe e destacou o apoio dos torcedores.

“O nosso investimento é menor do que o de grandes clubes do país, e o fato de estarmos brigando por uma vaga na Libertadores mostra que estamos no caminho certo. Valorizamos muito a nossa campanha até o momento e temos humildade, nós sabemos que o Brasileirão é difícil e tem equipes de alto nível. Agradecemos a Deus e aos torcedores, que sempre estão do nosso lado, o apoio das arquibancadas faz parte do nosso DNA”, destacou o dirigente.

O sucesso do time também passa pelos departamentos de análise do clube, que tem feito investimentos precisos, como por exemplo, o do treinador, Juan Pablo, Vojvoda, como destaca Marcelo Paz.

“Como trabalhamos com um orçamento ajustado, a nossa margem de erro é pequena. Por essa razão, prezamos por uma gestão responsável e competente. Cada investimento feito ao longo da temporada conta com o suporte da tecnologia e do setor de análise de desempenho, que mapeia jogadores e treinadores do Brasil e do exterior”, afirma o presidente.

A título de comparação, no ano de 2021, a receita projetada pelo clube foi de aproximadamente R$94 milhões. O valor corresponde a 10% do valor calculado pelo Flamengo, por exemplo, que deve atingir R$984 milhões neste ano, desconsiderando a arrecadação com premiações.