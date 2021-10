O América anunciou nesta sexta-feira (29), mais um patrocinador para a temporada. A MM Aluguel de Carros, é especializada em terceirização e gestão de frotas, carros por assinatura e vendas de seminovos, firma parceria com o clube por 60 meses. A marca vai estampar o calção de jogo do América, na parte traseira.

O contrato com a empresa, entretanto, estabelece que a exposição da marca no uniforme americano terá um período de duração menor do que o vínculo em si. O América espera economizar R$ 1 milhão em gastos com impostos (IPVA, Licenciamento, seguro e outros), manutenção dos veículos e burocracias, além de evitar a depreciação dos veículos do clube.

Com a MM Aluguel de Carros, o América chega a onze marcas compondo seu uniforme nesta temporada. Se junta à PixBet (máster), Evolua (Scudetto), Premium Saúde (barra frontal), Sesc (clavícula), Supermercados BH (mangas), Direcional (superior costas), Intralot/Keno Minas (barra costas), Nutrata (algarismos), AutoTruck (short esquerda) e Ecodux (short direita).

O diretor de marketing e negócios do América, Erley Lemos, destaca que o novo parceiro tem ideias que vão de encontro com as do clube. “Estamos satisfeitos em anunciar essa nova parceria com a MM Aluguel de Carros, uma empresa que traz soluções de mobilidade e valor em um período em que o mundo aborda o desenvolvimento sustentável como essencial para a qualidade de vida”, disse.

O Sócio Diretor da MM Aluguel de Carros, Rodrigo Reda, comentou sobre o acordo firmado. “A parceria com o América faz parte do nosso posicionamento enquanto marca, pois reconhecemos no time uma semelhança com a nossa história. Chegamos para somar com um clube de tradição, mineiro, que a cada ano cresce mais, assim como a MM”, afirmou Rodrigo.