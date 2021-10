Uma transformação de vida. Foi assim que Mayra Cardi definiu seu atual momento pessoal. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, nesta sexta-feira (29), a empresária disse que mudou seu jeito de ser, de viver e de se vestir após uma experiência espiritual.

Durante a conversa, a ex-BBB lembrou do tempo antes do seu ‘encontro com Deus’, quando gostava de exibir o corpo com orgulho nas redes sociais.

“Eu vou ficar guardando isso só para eu ver? Bonito assim desse jeito? Vou mostrar pra todo mundo”, recordou ela, antes de emendar que agora sua realidade é outra. “Bundão e decotão nunca mais”, completou.

Mayra reforça que a mudança não tem a ver com religião, mas com uma necessidade maior de Deus. Hoje, ela diz que diferencia a forma com a qual homens e mulheres podem ser impactados ao olharem para o seu corpo.

“Se você é mulher eu tenho uma intenção, que você queira ter o corpo igual ao meu, porque eu tô orgulhosa dele (…) mas e se você ficar chateada e frustrada? Não quero que você fique triste e nem com raiva de mim. Se você for um homem eu não quero que você me deseje sexualmente. Se você quiser um pedaço de mim, o quanto meu você tá levando? (…) Eu quero passar amor para as pessoas, desejo eu quero despertar para o meu marido”, admite a empresária.

No bate-papo, Mayra Cardi falou também sobre seu casamento com o ator Arthur Aguiar e disse que não aceitará novas traições do marido, que, segundo ela, já a traiu 16 vezes.

“Não perdoo novas traições. Antes, se ele me dissesse que estava com tesão em outra mulher e quisesse transar, talvez eu não teria me sentido traída. O problema foi a falta de lealdade e ter feito tudo às escondidas”, finalizou.