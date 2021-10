O vôlei com conhecimento e independência jornalística

A história de Maurício Souza no Minas mal havia começado e terminou.

O blog apurou que o contrato do jogador com o Minas foi assinado até maio de 2022.

Maurício iria receber cerca de R$ 600 mil pela temporada.

Iria não, vai receber, pelo menos boa parte do valor.

Até onde o blog chegou, o jurídico de ambas as partes estão conversando, analisando os termos e Maurício, que tem carteira assinada e direito de imagem, não ficará no prejuízo financeiro.

O Minas, segundo consta, é o responsável pela maior parte do contrato e o restante ficando com os patrocinadores, os mesmos que exigiram a demissão do atleta.

Nos bastidores o clima ainda é pesado.

O clube, que era a favor da permanência do jogador, não quer mais polêmica e pretende evitar que o caso acabe na justiça.

A conferir.