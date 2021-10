Considerada uma antecipação do Natal, a Black Friday, marcada para o dia 26 de novembro, deve movimentar o comércio varejista do país.

Na capital mineira, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) acredita que mais consumidores irão às compras, principalmente pela confirmação do pagamento do 13º salário para o funcionalismo público.

“A expectativa é bastante positiva, especialmente com os anúncios das administrações estadual e municipal em relação à antecipação do 13°. A prefeitura irá fazer o pagamento exatamente no dia da Black Friday: 26 de novembro, o que significa uma injeção de R$ 270 milhões na economia. Já o governo estadual vai fazer o pagamento em parcela única a 110 mil servidores, com uma folha de R$ 800 milhões. Essa receita do funcionalismo é muito importante para o comércio”, afirma Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH.

As vendas do Dia das Crianças na capital, segundo Souza e Silva, mostraram que o consumidor está retomando o hábito de comprar nas lojas de rua, pois 90% das pessoas escolheram esses estabelecimentos para realizar suas compras.

“Por isso, em comparação a 2020, certamente os resultados (da Black Friday) serão melhores. As pessoas estão mais dispostas a comprar”, diz.

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo Horizonte (Sindilojas-BH) também acredita que a Black Friday de 2021 será um pouco melhor do que a do ano passado.

“Não será muito melhor porque as ofertas não existirão como nos anos anteriores, em que se tinha abundância de produtos. Vários são os motivos, como a alta do dólar, a inflação, o aumento terrível dos produtos e um número reduzido tanto no estoque da indústria, quanto no estoque do comércio”, pontua Nadim Donato, presidente do Sindilojas-BH.

A disparada dólar, que chegou a fechar em R$ 5,66 no último dia 21, e o crescimento da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que já acumula uma alta de 8,30%, podem interferir nos resultados da data.

“(Esses fatores) impactam diretamente a decisão de consumo das famílias porque afeta o preço dos bens e serviços. Então, de certa forma, esse aumento dos preços tende a impactar de forma negativa o orçamento do consumidor e, com isso, uma menor disposição para o consumo. Os consumidores têm o seu consumo cotidiano, e esse encarecimento dos bens e serviços mais utilizados acabam deixando um orçamento menor para o consumo de itens não essenciais”, afirma Guilherme Almeida, economista-chefe da Fecomércio-MG.

Apesar dessa possibilidade de impacto nas vendas, o presidente da CDL-BH acredita que os descontos praticados pelo comércio na data promocional podem amenizar a situação.

“Como a Black Friday pratica descontos de até 70%, esse fator pode ser amenizado. Quanto aos estoques, os lojistas já se preparam com antecedência, pois a grande maioria prefere trabalhar a Black Friday como uma antecipação do Natal”, diz Marcelo de Souza e Silva.