Um caminhão desgovernado atingiu pelo menos cinco carros no Anel Rodoviário de Belo Horizonte na noite desta sexta-feira (29). O acidente aconteceu por volta das 19h30 na altura do km 539, no bairro Betânia, região Oeste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida deixou cinco pessoas feridas. Três delas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para hospitais da região, e as outras duas dispensaram socorro. Ninguém sofreu ferimentos graves.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o caminhão, que possivelmente perdeu os freios, rebocava um trator e descia o Anel, no sentido Vitória, quando atingiu os veículos de passeio. Por causa do impacto, um poste foi derrubado e caiu na pista, interditando os dois sentidos da via.

Após a batida, o veículo de carga também tombou na pista. Seis viaturas dos bombeiros estão no local do acidente, além de militares de trânsito. A Via 040, responsável pelo trânsito no trecho, também auxilia os motoristas que estão no local. A Cemig foi acionada para desenergizar o poste.

Caminhão perde os freios e bate em vários carros no Anel Rodoviário, em BH Vídeo: BHnoQAPhttps://t.co/2xw39yzx8i pic.twitter.com/YaVzOVdBBb — O Tempo (@otempo) October 29, 2021

Aguarde outras informações