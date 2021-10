Imagem aérea do Cemitério da Saudade em Capinópolis | Foto: Paulo Braga / Tudo Em Dia

Capinópolis, Minas Gerais. A Prefeitura Municipal de Capinópolis efetuou manutenção no ‘Cemitério da Saudade’ durante toda a semana. O objetivo é preparar o local para receber milhares de visitantes no próximo Dia de Finados, celebrado em 02 de novembro.

Segundo o secretário de Obras do Município de Capinópolis, Gilson Zanotto, serão montadas tendas e instados de bebedouros na área externa, além de controle de tráfego de veículos no local.

A prefeitura também disponibilizará transporte gratuito aos cidadãos que queiram homenagear seus entes queridos.

Transporte gratuito até o Cemitério da Saudade

Os ônibus percorrerão os percursos nos seguintes horários: 07h, 09h, 11h, 14h e 16h.

Ônibus 1

Entrada do Bairro Vale dos Sonhos

Rua 100 (Copasa)

Rua 98 c/ Av. 113 (Capinópolis Clube)

Rua 107 c/ Av. 96 (Perto do Hospital)

Rua 90 (Bar do Damião)

Rua 90 (Cerâmica Capinópolis)

Av. 101 (Quartel da Polícia Militar)

Av. 101 c/Rua 98 (Domingos do Gás)

Ônibus 2

Entrada do Bairro Wagner de Paula

Av. Rondon Pacheco (Supermercado Central)

Av. 116 (Praça do B. Alvorada)

Av. 121 (Supermercado Bacana)

Av. 121 (Antiga Creche André Luiz)

Rua 106 (Antigo Milenium Supermercado)

Rua 106 c/ Av. 107 (Esquina da Delegacia)

Rua 106 c/ Av. 101 (Terminal Rodoviário)

Av. 99 c/ Rua 102 (Supermercado Carvalho)



Ônibus 3

Av. 99 (Almoxarifado Municipal)

PSF Recanto das Acácias

Praça do Bairro José Balduino

Igreja Nossa Sra. Aparecida

Rua Medeiros c/ 1º de Agosto (Escola Aurelisa)

Av. Belo Horizonte c/ 1º de Agosto (Antigo Bar do Divino)

Av. Belo Horizonte (Antiga Creche)

Av. 95 c/ Rua 104 (Antigo Barracão do Sabé)

O Dia de Finados

Celebrado desde o século II, o Dia de Finados, ou Dia dos Mortos, é agendado no 2º dia do mês de novembro de cada ano. No século V, a Igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos já esquecidos.

Imagem registra o interior do ‘Cemitério da Saudade’/ Foto: Paulo Braga