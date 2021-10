O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Ela pode não ser unanimidade.

O que não dá para negar é grande identificação com o projeto vitorioso do Praia Clube.

A levantadora Claudinha está na terceira passagem por Uberlândia. São 8 temporadas desde 2008 quando chegou do São Caetano.

O nome dela está escrito na história do clube.

Claudinha foi a levantadora do time campeão da Superliga 2017/18.

Curiosamente, não é unanimidade, apesar dos 100% de aproveitamento depois das conquistas do estadual, supercopa e sul-americano.

‘É difícil ser unanimidade. E nem quero. O que eu faço é meu trabalho com muita dedicação, comprometimento e profissionalismo. Deixo o meu máximo dentro de quadra nos treinos e jogos. O reconhecimento vem naturalmente’.

O bom início de temporada não ilude Claudinha:

‘A gente mereceu. Ponto. Mas é passado. Hoje é pensar em Superliga e sabemos que é uma competição muito mais complicada e equilibrada. Todos os times irão crescer, inclusive o nosso. Temos obrigação de manter os pés no chão e isso o Paulo Coco faz muito bem’.

A atleta tem razão.

O Praia Clube além da Superliga, disputará a Copa Brasil e o Mundial de Clubes na Turquia.

E quem disse que o Praia não pode igualar a marca de Osasco?

‘Honestamente acho sim que podemos sonhar com o título mundial. A Itália e a Turquia são muito fortes, mas o Praia Clube tem potencial’.

Aos 34 anos, ela admite que vive o ápice da carreira. Claudinha entretanto não se acomoda e busca evoluir:

‘Estou muito bem fisicamente. Acho que amadureci como jogadora e mulher. Viver o ápice é uma coisa, se acomodar é outra. Isso nunca. Eu me cobro demais, talvez mais do que o normal, mas sempre fui assim por onde passei e joguei. É um eterno aprendizado e penso sempre em evoluir’.

Quando o assunto é seleção, a levantadora fala com incrível naturalidade.

‘Não pensava. Deixei acontecer e não contava mais com seleção. Passei a focar no clube minha carreira. So que mudei minha cabeça e acho que tenho o direito sim de pensar em seleção brasileira. Sei que a concorrência é grande, temos ótimas jogadoras na posição, mas sei do meu potencial e do que posso entregar se for chamada’.

Claudinha diz que não tem nenhum problema com José Roberto Guimarães:

‘Zero problema. Nos respeitamos e falamos normalmente quando a gente se cruza nos jogos’.

O comportamente em quadra tem chamado atenção.

A timidez de Claudinha, solteira, fica do lado de fora.

É uma das líderes do time.

‘Só sei jogar e agir assim. A alegria e a união desse time fazem a diferença’.

Quando o tema é união e liderança, Claudinha enaltece a admiração por Walewska, capitã do Praia:

‘Ela é uma referência. Atleta exemplar, muito profissional, respeitada e peça fundamental para o projeto. A Wal está sempre atenta, ajudando o time nos treinos e jogos, dando instruções e dicas seja dentro ou fora de quadra’.

A maneira vibrante como Claudinha contagia as companheiras chama atenção.

‘Sou assim do primeiro ao último ponto e os gritos surgem naturalmente. Não provoco ninguém do outro lado. Respeito todos os advesários’.

O apelido de bagunceira não incomoda:

‘Nem um pouco’.

Ela diz que Claudinha babunceira surgiu por causa da música de Claudia Leitte.

‘Achei carinhoso e se a torcida gosta e curte não vejo problema em ser bagunceira’.