Passada a euforia da classificação à final da Copa do Brasil, o Atlético volta às atenções para a reta final do Campeonato Brasileiro, especificamente para o jogo contra o Flamengo neste sábado (30), às 19h, no Maracanã. Ainda sem saber se vai poder contar com a torcida no estádio, o Galo encerra a preparação para o jogo nesta sexta-feira (29), já no Rio de Janeiro.

Após o silêncio do Flamengo em relação à liberação da presença da torcida visitante do Maracanã neste sábado (30), o Galo pediu ajuda ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que emitiu uma liminar obrigando o clube carioca a dar uma resposta sobre o assunto até a manhã desta sexta-feira (29), pouco mais de 24 horas antes da bola rolar no Maracanã.

Embora os assuntos fora de campo estejam no centro do debate sobre a partida importante do Brasileirão, o técnico Cuca precisa blindar a equipe para que os problemas não estraguem a reta final do Galo na competição nacional. Para este jogo de sábado, o Atlético contará com reforços que ficaram de fora do jogo contra o Fortaleza.

O zagueiro Nathan Silva, o lateral-direito Mariano, o volante Allan e o atacante Savarino já treinam com o grupo na tarde desta sexta-feira (29) no no campo do Exército, na Urca, no Rio de Janeiro, para a partida contra o Flamengo. O técnico Cuca deve ir com força máxima para esse confronto, tendo em vista a rivalidade que estará em campo.

“Maracanã, Flamengo é sempre um jogo muito difícil de jogar, mas a gente tem a nossa maneira de jogar, a gente tem a nossa a nossa confiança, a nossa humildade, que é muito importante de reconhecer a grandeza do adversário, mas tem tudo pra sábado ser um grande jogo”, afirmou o técnico Cuca.