O Itambé Minas derrotou o Country Club Valinhos por 3 sets a 0 na noite desta sexta-feira (29), na Arena Minas, na estreia das equipes na Superliga feminina de vôlei. A vitória da equipe de Nicola Negro foi tranquila com as parcias 25-23, 25-17, 25-13. Sem poder contar com a levantadora Macris, poupada com dores musculares, Pri Heldes foi titular no jogo.

Com a torcida marcando presença na Arena Minas, Thaisa foi o destaque do jogo e recebeu o prêmio Viva Vôlei com 21 pontos marcados durante todo o jogo. Na próxima rodada, o Minas enfrenta o Unilife Maringá no Ginásio Chico Neto, em Maringá, sexta-feira (5), às 21h30.

Já na terça-feira (2), o Valinhos recebe o Dentil Praia Clube, às 21h30, em Valinhos (SP), em jogo válido pela nona rodada. A partida foi antecipada porque o Praia participará do Mundial de Clubes, entre os dias 15 e 19 de dezembro, na Turquia.