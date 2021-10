Neste feriado de Finados, terça-feira (2), os bancos estarão fechados em Belo Horizonte. Já o comércio está autorizado a funcionar normalmente, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH), assim como os supermercados.

Confira o funcionamento dos diversos serviços no feriado nesta data.

Comércio

Segundo a CDL-BH, o comércio poderá funcionar no feriado de 2 de novembro de 2021 (Finados), de acordo com a Convenção Coletiva do Comércio de Belo Horizonte 2021/2022, respeitando-se o horário de funcionamento estipulado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Supermercados

De acordo com a AMIS, os supermercados de Belo Horizonte podem funcionar normalmente na próxima terça-feira, já que a abertura das lojas está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor.

“Os horários de funcionamento são definidos pelas empresas de forma autônoma, assim como possível fechamento de unidades onde haja significativa redução da demanda no feriado”, completa a entidade.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou que as agências bancárias estarão fechadas no dia 2, inclusive nas cidades onde o feriado foi antecipado para outro dia. Já na segunda-feira (1°), eles abrem normalmente, a não ser nos municípios em que existam feriados municipais.

Cemitérios

A PBH liberou a visita aos cemitérios neste dia de Finados de 2021. Por causa da pandemia, em 2020 os familiares dos mortos não puderam prestar homenagens nas necrópoles. Mas, para evitar aglomerações, as tradicionais missas e celebrações continuam suspensas e não vão ocorrer no dia.

Cemig

As agências de atendimento ao público da Cemig funcionarão normalmente, de 8h às 16h30, na segunda (1º). Na segunda (2), os locais não terão expediente, que só será retomado ao normal na quarta-feira (3).

Hemominas

No dia 2 as unidades do Hemominas estarão todas fechadas na capital mineira. Já no dia 1º, o funcionamento será normal.

Mercado Central

Tanto na segunda-feira como na terça, o Mercado Central de BH funcionará das 8h às 18h, normalmente.