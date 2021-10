O Cruzeiro tem 2,5% de chances de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, de acordo com o departamento de matemática da UFMG. Com 39 pontos conquistados, sete a mais que o Londrina, primeiro da zona de descenso, os mineiros deixam o sonho do acesso à elite de lado para garantir a permanência na Segunda Divisão em 2022.

Vanderlei Luxemburgo diz que nunca pensou em uma queda para a Terceira Divisão. Entretanto, reconhece que a necessidade, neste momento, é vencer dois jogos ao menos para assegurar a permanência.

“Quanto a descer para a terceira divisão, nunca tocamos nesse assunto aqui, até porque sempre tivemos pontuação para tentar o acesso. A derrota foi doída, temos que lamber a ferida, juntar, trabalhar e pensar no próximo jogo”, comentou.

O treinador acredita que é normal a mudança de foco. De acordo com Luxemburgo, há pouco tempo, o grupo pensava em voltar à Série A do Brasileirão. Porém, com os resultados recentes – já são três jogos sem vencer –, o clube passa a lutar contra a degola inédita para a Série C.

“Nós sabíamos que acontecendo uma derrota, as notícias seriam no sentido contrário. A gente estava buscando a classificação, e o foco é que tem possibilidade de cair. A gente trabalha com tranquilidade. Temos que conquistar duas vitórias. É difícil falar num momento desse? A gente tem que falar, o juiz foi tornando o jogo moroso. Você vai entrando na morosidade do árbitro, ele tirou muito tempo do jogo. Temos que pensar na análise de cada jogo e na próxima temporada”, concluiu.