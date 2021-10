O Cruzeiro pagou duas folhas salariais que estavam atrasadas com os seus colaboradores ao alugar a sede administrativa para o Supermercados BH, rede do empresário Pedro Lourenço. A informação foi divulgada pelo narrador Jaime Júnior durante a transmissão da derrota por 3 a 1 para o Remo, na noite desta quinta-feira (28), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O locutor da TV Globo revelou detalhes de uma conversa que teve com o empresário e conselheiro do clube nesta tarde.

“O Cruzeiro, que estava com salários atrasados, conseguiu pagar nessa semana duas folhas. Dinheiro que mais uma vez veio de um dos principais patrocinadores do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, que é dono de uma das principais redes de supermercados, o BH. Pedro Lourenço, grande abraço para ele”, disse o jornalista.

“Conversando com o Pedro Lourenço hoje, ele me disse que alugou por dez anos a sede do Cruzeiro. E aí já pagou antecipadamente parte do valor. Com esse dinheiro, o Cruzeiro pagou dois meses. Alugou por dez anos. Esse gosta do Cruzeiro”, acrescentou.

O Cruzeiro conseguiu os R$ 9 milhões que precisava para quitar os atrasados com departamento de futebol e demais colaboradores. O clube já pagou os valores aos funcionários no decorrer dessa semana.

O Super.FC procurou a assessoria de imprensa do Cruzeiro para se manifestar sobre o caso, mas não obteve resposta. A reportagem se coloca à disposição para publicar a versão do clube.