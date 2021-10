A boa temporada do Atlético é guiada pelo técnico Cuca, que retornou ao clube em março de 2021, sob muitos olhares desconfiados. Com a força do elenco e o empurrão do treinador, o Galo vai se encaminhando para conquistar o título do Brasileirão e zerar a fila de 50 anos desde o último Campeonato Brasileiro vencido.

Caio Ribeiro, comentarista da TV Globo, disse durante participação no programa Seleção SporTV, que Cuca vai se tornar o maior treinador da história do Atlético, caso conquiste o título nacional.

Desde a reestreia contra o Coimbra, pelo Campeonato Mineiro, Cuca tem com a camisa do Galo nesta temporada 38 vitórias, 13 empates e apenas sete derrotas, nos 58 jogos disputados. A equipe do treinador marcou 95 gols e sofreu apenas 35, com saldo positivo de 60.

“Eu acho que se ganhar o Brasileiro o Cuca vai se tornar o maior treinador da história do Galo, porque não é só pelo título. É a forma como ele é conquistado. O Galo vence e convence. Foi assim na Libertadores e tem sido no Brasileiro”, afirmou o comentarista.

Caio Ribeiro também elogiou o ex-goleiro Victor, atual gerente de futebol no clube. Um dos maiores ídolos do clube, Victor foi o grande herói da campanha de 2013 que resultou no título inédito da Libertadores. Para o comentarista, o ex-jogador foi o maior goleiro da história do Atlético.

“Eu acho, por exemplo, que o Victor é o maior goleiro da história do clube, porque o título da Libertadores, e também Mineiro e Copa do Brasil, porque ele ganhou muita coisa, mas o da Libertadores, o único do Galo na história, tem muito o protagonismo do Victor”, comentou Caio Ribeiro.