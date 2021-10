Após ser demitido pelo Galo Futebol Feminino em setembro, Hoffman Túlio foi anunciado como novo treinador das categorias de base do Palmeiras, na tarde desta sexta-feira (29). Sua estreia no comando das Palestrininhas será na Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino 2021 na categoria Sub-16.

“Foi uma imensa felicidade e prazer receber esse convite, o Palmeiras é um gigante do futebol mundial e está se tornando um gigante no futebol feminino. Eu vejo no projeto do clube um projeto vencedor e me identifico com isso, pois por onde passei conquistei os meus objetivos. Espero retribuir a confiança da diretoria do Palmeiras e poder contribuir com o trabalho do Ricardo (Belli) na formação de atletas”, disse o técnico.

Em Belo Horizonte, Hoffmann conquistou três títulos invictos do Campeonato Mineiro (2018, 2019 e 2020), além de dois vice-campeonatos do Brasileiro Feminino da Série A2, em 2019 e 2021, que levaram as suas equipes à série A1 da competição nacional.

Ficha técnica

Nome: Hoffmann Túlio Coelho Batista

Data de nascimento: 06/04/1987 (34 anos)

Naturalidade: Belo Horizonte (MG)

Clubes: América Mineiro (2018), Cruzeiro (2019) e Atlético-MG (2020 e 2021)

Títulos: tricampeão do Campeonato Mineiro Feminino (2018, 2019 e 2020)

Informações adicionais: vice-campeão do Brasileiro da Série A2 (2019 e 2021) e dois acessos para a Série A1 nos mesmos anos.