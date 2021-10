O dono de um supermercado, de 30 anos, foi assassinado dentro de uma barbearia em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite desta quinta-feira (28). De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), duas pessoas entraram no estabelecimento e deram vários disparos contra o empresário, que morreu no local.

André Henrique Ferreira estava cortando o cabelo quando os suspeitos entraram na barbearia com capacete e, sem dizer nada, começaram a atirar. Logo após o crime, a dupla fugiu a pé. O dono do supermercado tem passagens policiais pelos crimes de receptação, furto e formação de quadrilha. Ele chegou na barbearia em uma Hilux.

O homem que cortava o cabelo da vítima foi atingido por um tiro na perna e encaminhado a um hospital. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e o caso foi repassado à Polícia Civil para investigações. Ninguém foi preso.