“Eu levei um susto. Fiquei apavorado”. O relato é do operador de máquina Valson Batista Pereira, de 36 anos, que estava no banco do passageiro do caminhão reboque que perdeu o freio no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro Betânia, desceu desgovernado a rodovia, atingiu oito carros e só parou após bater na mureta central da estrada.

O caminhão reboque, que transportava um trator, saiu de Mariana, com destino a Uberlândia. Contudo, ao chegar na capital, o motorista percebeu que tinha algo errado, como conta o operador de máquina, que estava no banco do passageiro.

“Eu percebi que no primeiro semáforo, lá em cima, ele procurou o freio do caminhão e não achou. Ele tentou jogar para a lateral (mureta central) e acabou derrubando os postes, mas graças a Deus a máquina (trator) não caiu do reboque se não o estrago seria maior”, conta.

Caminhão perde os freios e bate em vários carros no Anel Rodoviário, em BH

Ferimentos leves

Apesar de ter sofrido cortes no rosto por causa do vidro da porta que se quebrou no acidente, o motorista não teve ferimentos graves. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde por precaução.

O motorista pretendia parar para descansar, mas teve o trajeto interrompido. “A ideia era atravessar Belo Horizonte, parar para jantar e descansar. Só seguir viagem amanhã”, lembra.

O caminhão perdeu o freio na descida do Betânia, no sentido Vitória, no início da noite desta sexta. Ao descer desgovernado a rodovia, o veículo atingiu oito carros, derrubou cinco postes de iluminação e um poste do radar.

Além do motorista, que foi socorrido para uma unidade de saúde, outras quatro pessoas tiveram ferimentos leves.

Por volta de 21h, os carros já haviam sido recolhidos. Apenas o caminhão acidentado, que teve o pneu da frente estourado, seguia na rodovia.

Por causa do acidente, o trânsito na rodovia está interditado e não há previsão para liberação.

O acidente também deixou a região sem energia elétrica.