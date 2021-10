Sem vencer há quatro jogos, a fase do Flamengo não é das melhores, mas tem jogo decisivo neste sábado (30), às 19h, contra o Atlético, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Na véspera do confronto direito pelo título, o Rubro-negro divulgou a lesão do lateral Filipe Luis, que fica de fora do grande do jogo.

No jogo da última quarta-feira (27), os atletas Diego Ribas e Filipe Luís sentiram dores no reto femoral da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente. Exames constataram lesão em ambos, que iniciaram o tratamento no CT. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 29, 2021

O lateral-esquerdo Filipe Luís sentiu dores na panturrilha esquerda na eliminação para o Athletico-PR, na semifinal da Copa do Brasil, e exames constataram a lesão. O jogador já iniciou o tratamento, mas fica de fora do jogo deste sábado. O meia Diego Ribas também teve uma lesão identificada, mas Diego já seria desfalque no jogo, porque vai cumprir suspensão automática.

Além dos dois desfalques, o técnico Renato Gaúcho também não vai poder contar com o meia Arrascaeta, que também se recupera de lesão. Outro jogador que pode desfalcar o Flamengo no confronto com o Atlético é o zagueiro David Luiz. O clube avalia situação física do jogador, que retornou de lesão, mas não está 100%.