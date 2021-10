Enquanto Gui Araújo está confinando participando da 13ª edição do reality show “A Fazenda”, da RecordTV, as polêmicas envolvendo seu nome não param de pipocar na internet. Ex-namorada do empresário, Gabi Brandt, que conheceu o peão quando ambos fizeram parte do “De Férias com o Ex”, da MTV, fez revelações bombásticas no “PodCats”, programa apresentado por Camila Loures e Virgínia Fonseca, na última quinta-feira (28).

a gabi brandt falando que o gui araújo é manipulador. E quem não conhece ele parece que ele é uma pessoa tão bonzinho pic.twitter.com/rcuTjbVCcx — pequi (@bbbpolemiica) October 29, 2021

A influenciadora digital disse que Gui Araújo ameaçava se matar se ela terminasse o namoro com ele. Gabi e Gui ficaram juntos entre 2016 e 2018. Após descobrir traições, ela contou que tentou pôr um fim no relacionamento algumas vezes, mas o empresário fazia ameaças: “É muito complicado falar, foi muito traumático. Ele falava que iria se matar. Ameaçava: ‘Ah! Vou me matar’. Tinha vezes que ele me ameaçava: ‘Vou acabar com a tua vida’. Coisas desse tipo”. O episódio do “PodCats” com Gabi Brandt já ultrapassou a marca de 1,4 milhões de visualizações.

Ainda durante o programa, a influenciadora digital deu mais detalhes sobre a relação com Gui Araújo, que, segundo ela, a traía todo fim de semana. “As minhas amigas ficavam desesperadas. A minha mãe ficou doente, ela falava: ‘Pelo amor de Deus, você vai morrer!’. Eu tinha total dependência emocional, total! Teve uma época que passei da fase de dependência emocional e comecei a falar: ‘Preciso sair desse relacionamento, socorro’, mas não conseguia. Do estalo, ainda passei um ano até sair”, finalizou Gabi Brandt.