O Galo Futebol Americano disputa neste sábado (30), às 14h30, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, o Desafio dos Campeões, contra o Manaus, e oferece diversas atrações para os torcdores. Durante todo o jogo serão comercializadas comidas e bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) em food trucks e, antes do jogo e no intervalo da partida será realizado um show com a banda Urbana 2, cover da Legião Urbana.

Os ingressos custam R$20 e, em Belo Horizonte, os torcedores poderão comprar os tíquetes na Loja do Galo no bairro Lourdes (Rua Bernardo Guimarães, 2.380) e, em Nova Lima, na Unicesumar (Rua Domingos Rodrigues, 250, Centro). Não haverá venda de ingressos no local e os bilhetes serão vendidos apenas em dinheiro. Não serão aceitas outras formas de pagamento.

O objetivo da partida é promover o esporte no país e fomentar o aquecimento para a estreia da Minas Gerais Football League, no dia 6 de novembro. O Galo FA jogará fora de casa, em Pará de Minas, no estádio do Guarani, contra o Golden Lions.