A novela dos ingressos para a partida entre Flamengo e Atlético neste sábado (30), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro segue ganhando novos capítulos. Dessa vez, após exigência do STJD para o Flamengo liberar a venda de ingressos, o Galo fez mais um pedido ao tribunal para conseguir ter a presença da torcida alvinegra no estádio.

Faltando menos de 24 horas para a bola rolar no Maracanã, o Atlético vê como inviável o processo de venda de ingressos, já que o time visitante precisa comprar a carga de 10% disponível e vender por conta própria.

Por conta do curto tempo até o jogo, causado pela demora do Flamengo na liberação dos ingressos, o clube pediu ao STJD que obrigue o Flamengo a vender as entradas dentro do site do clube, sem a necessidade do Atlético comprar os ingressos e vender em sua plataforma.

O Galo ainda informou que desde quarta-feira (27), o presidente do clube, Sérgio Coelho, tenta contato com o mandatário rubro-negro, Rodolfo Landim, para entar resolver a situação, mas não teve resposta. O Atlético lamentou o que chamou de atitude antidesportiva do presidente, que teria ignorado duas ligações e uma mensagem do presidente alvinegro.

Leia a nota completa divulgada pelo Atlético:

“1. Por entender que o pleito do Atlético era justo, o STJD concedeu liminar favorável ao Galo e determinou que o Flamengo disponibilizasse a carga de ingressos para a torcida visitante;

2. No entanto, a operacionalidade da compra, pelo Atlético, da carga de 10% dos ingressos inicialmente solicitada, mostrou-se inviável, frente às exigências sanitárias para acesso do torcedor ao estádio e curtíssimo tempo até o jogo (decorrente da demora e do desinteresse do Flamengo em responder a solicitação do Galo);

3. Diante disso, o Atlético entrou, no STJD, com pedido de reconsideração da decisão proferida hoje, 29/10, solicitando que seja determinada ao Flamengo a disponibilização de ingressos para a torcida visitante, em sua plataforma de venda, sem que o Galo tenha por obrigação efetuar a compra da carga inicialmente requerida. Tal pedido se baseia na premissa de que o Atlético não pode, além do prejuízo desportivo, suportar, também, o ônus financeiro causado pela conduta imprópria do Flamengo;

4. O Atlético lamenta a atitude antidesportiva do adversário e a forma arrogante e desrespeitosa de conduzir o processo, tendo sido, inclusive, o seu presidente Rodolfo Landim procurado em três tentativas, desde a última quarta-feira (duas por telefone e uma por WhatsApp), pelo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que sequer resposta teve”.