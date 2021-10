Seis atletas foram indicados ao prêmio de melhor jogador da Copa Libertadores 2021, criado pelo patrocinador oficial do torneio, mas o Atlético não tem nenhum representante entre os indicados. Todos os jogadores que aparecem na lista são de Flamengo e Palmeiras, equipes finalistas desta edição.

Do lado da equipe carioca, aparecem para a votação do público os atacantes Gabigol e Bruno Henrique, e o meia uruguaio Arrascaeta. Já entre os palmeirenses, o goleiro Weverton, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony, foram os escolhidos e compõem a lista de votação.

O Galo foi eliminado da competição de forma invicta após dois empates com o Palmeiras na semifinal do torneio. Embora seja o vice-artilheiro da competição – ao lado de Fred, do Fluminense – com sete gols marcados em 12 jogos, o atacante Hulk ficou de fora da lista.