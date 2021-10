Nos últimos dias, o Atlético vive a expectativa de contar com a presença da torcida alvinegra no Maracanã, neste sábado (30), no jogo contra o Flamengo, em jogo válido pela 29ª rodada da Série A. Até o momento, o time carioca ainda não se manifestou sobre a liberação de ingressos para os visitantes, postura essa, de acordo com Rafael Menin, egoísta.

“A gente estava com um projeto de colocar sete mil atleticanos amanhã (no Maracanã). Vou citar um exemplo, o Fortaleza jogamos contra eles na quarta-feira, e uma relação tão bacana, cordial. Dentro do campo os clubes têm que dar tudo, deixar a última gota de suor, mas fora de campo tem que ser uma relação construtiva”, destacou o mecenas, em entrevista exclusiva à rádio Super 91,7FM.

O Atlético tem priorizado o bom relacionamento com os demais clubes, até em função da liga independente, como destacou Rafael. “O Galo tem essa postura com os clubes, procura se parceiro. Está dentro da nossa estratégia, como podemos contribuir para o bem do futebol. Agora tem uma liga nascendo, então o Atlético quer ser um facilitador, um clube amigo”, disse.

Apesar da união dos clubes, Rafael Menin enxerga que o Flamengo tenta manter-se distante dos demais, em diferentes situações. “Infelizmente o Flamengo tem um olhar muito para dentro de casa, um pouquinho egoísta. Esse não é o caminho, e destrói o valor. Fico um pouco triste, desapontado quando vejo um clube achando que remar sozinho vai ser melhor, talvez seja bom em curto prazo, mas a longo prazo não é a receita do sucesso”, concluiu.