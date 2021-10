Um homem foi encontrado morto, sem as roupas e com sinais de enforcamento na manhã desta sexta-feira (29), na rua José Félix de Araújo, no bairro Manacás, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima não foi identificada. Ela tinha aproximadamente 25 anos e marcas no pescoço que sugeriam morte por enforcamento.

A perícia da Polícia Civil identificou que pela rigidez cadavérica a morte teria ocorrido há cerca de 10h. O corpo foi encontrado por volta de 7h. No bairro, ninguém conhecia o homem e a PM acredita que ele não resida na região.

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) da capital e a ocorrência repassada a Polícia Civil para investigações.