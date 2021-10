Moto furtada em Capinópolis foi recuperada em Ituiutaba | Foto: PMMG

Ituiutaba, Minas Gerais. A Polícia Militar (PMG) de Ituiutaba recuperou uma motocicleta Honda CG 150 ES, que havia sido furtada em Capinópolis na madrugada desta sexta-feira (29.out.2021). O furto ocorreu na Avenida 99, no Bairro São João.

Segundo relato cedido à PM, o proprietário da motocicleta, 42 anos, disse que deixou a motocicleta em uma varanda no fundo de casa, com a chave na ignição.

Nesta sexta-feira, a equipe do sistema ‘Olho Vivo’ identificou um homem dando trancos em uma motocicleta, com o objetivo de dar partida. O flagrante ocorreu na Avenida 17 com a Rua 24, no Centro de Ituiutaba. Comunicada, uma moto patrulha da PM abordou o suspeito e identificou a motocicleta.

Um jovem de 24 anos, identificado como Nivaldo Silva Pereira, foi preso. Segundo a PM, ele havia furtado uma moto em Araporã há cerca de 40 dias e estava liberto da prisão há poucos dias.

Criminosos da cidade de Ituiutaba já disseram que preferem furtar motos em Capinópolis, já que muitos condutores deixaram a chave na ignição.