Alô, Nação Azul! Muito já se badala sobre quem merece e deve ser mantido para a próxima temporada. Não existem dúvidas de que alguns atletas cresceram de produção desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, e caberá a ele definir os nomes. Mas, sentindo o pulso do torcedor e até dando o meu pitaco, cito alguns nomes, como Matheus Pereira, Ramon, Eduardo Brock, Adriano, Lucas Ventura, Giovani Picollomo, Bruno José, Thiago e Vitor Leque. Esses têm potencial para continuar. O grande receio é chegarem boas propostas para as revelações. Thiago é uma delas, pois desperta interesse do futebol japonês. O clube precisa fazer caixa. Quem sabe essas revelações permaneçam para o projeto 2022, inclusive ganhando ainda mais valorização de mercado?! E que o novo Cruzeiro empresa tenha finalmente um time reforçado capaz de conquistar o acesso, mas que Luxemburgo, com todo seu vasto conhecimento no futebol, possa achar e indicar a contratação de um camisa 10.

