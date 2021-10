Em busca dos sonhados 45 pontos, o América terá uma sequência de jogos contra times que ocupam o G-4 do Brasileirão. O primeiro deles, o Fortaleza. A equipe é a terceira colocada no Campeonato Brasileiro e perdeu apenas um dos últimos cinco jogos. O zagueiro Lucas Kal sabe da qualidade do adversário, destaque da competição.

“Sabemos que vai ser um jogo bem complicado, mesmo sendo em casa. Todos tem visto o que o Fortaleza vem fazendo esse ano no Brasileiro e na Copa do Brasil. Vai ser um jogo intenso, é um time que gosta da marcação sob pressão, sempre querendo jogar. Esperamos um jogo muito difícil”, diz o zagueiro, que espera sair com o resultado positivo.

Apesar de ter sofrido a derrota por 4 a 0 para o Leão do Pici no primeiro turno, o América deve manter a postura agressiva e intensa que demonstrou naquela situação. Porém, conta a maturidade do elenco para buscar os três pontos.

“Postura defensiva igual o que tem sido em todos esses jogos no segundo turno, agredindo, marcando em pressão, que é uma das características do nosso time. Não vamos mudar nada”, pontuou.

Logo após enfrentar o Fortaleza, o América terá pela frente o Atlético, líder isolado da competição. Mais uma sequência difícil que o Coelho terá que superar, na luta pela permanência na Série A. “Tivemos uma sequência difícil no início do segundo turno, e passamos por isso com resultados positivos. É isso que vamos em busca. Duas partidas complicadas, e esperamos somar o maior número de pontos possíveis”, disse.

Efeito Marquinhos Santos?

O técnico vai apenas para sua segunda partida à frente do América, sendo a primeira jogando dentro de casa. De acordo com Lucas Kal, Marquinhos tem dado sequência a metodologia implementada por Mancini. “O Marquinhos chegou e vem trabalhando isso, acrescentando algumas coisas que ele quer. A gente vai tentar se impor e colocar nosso ritmo na partida”, destacou.

“Acrescentou de ter um pouco mais a bola, jogar mais apoiado. Tivemos pouco tempo de trabalho, mas nessa semana ele começou a colocar mais do seu jeito de jogar, para que a gente possa conquistar nossos objetivos”, concluiu.