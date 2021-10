O Atlético pretende reduzir sua dívida, que ultrapassou R$1 bilhão, de acordo com o último balanço realizado, com as premiações dos campeonatos que disputa e com a vendas de atletas. Foi o que explicou um dos mecenas do clube, Rafael Menin, em entrevista exclusiva ao programa Super.FC, na rádio Super 91,7FM, nesta sexta-feira (29).

“Esse ano foi um ano de estabilização da dívida. Nos primeiros seis meses ela não cresceu. Conseguimos equacionar o crescimento que já vem de décadas, com um elenco muito valioso, três vezes mais do que valia há dois anos, e patrimônio. Agora, queremos começar a inverter, liberar essa dívida. Faz parte a venda de atletas e o bom desempenho esportivo”, disse.

Segundo Rafael, quando a diretoria realizou o orçamento para 2021, não esperava um rendimento esportivo tão significativo quanto tem sido. “Orçamos que o clube chegaria nas oitavas de final da Libertadores, às quartas de final da Copa do Brasil, e estamos à frente do previsto”, contou. As premiações, como a do mata-mata, são tidas como um ‘adicional’.

Rafael ainda explica que o clube pretende qualificar ainda mais o elenco para a próxima temporada, mas para isso, serão realizadas vendas de atletas ao fim do ano. No orçamento do clube para este ano, foi estimado R$ 100 milhões, apenas com relação a venda de jogadores.

“Nosso intuito é ter um time melhor que o de 2021, é possível fazer isso com uma folha no tamanho da folha deste ano. Eventualmente algum atleta será vendido, e só será vendido por um valor muito expressivo, proposta muito elevada. Se algum atleta for negociado, a reposição virá”, disse.

O gestor tranquiliza ao afirmar que serão transferências pontuais, a fim de reduzir o endividamento do clube e manter o alto padrão do plantel. “Tirar dois atletas bons, que não estejam sendo protagonistas, e trazer um atleta que será protagonista. Serão ajustes finos. Não dá para todo ano contratar dez jogadores. Tirar três ou quatro, trazer um ou dois”, concluiu.