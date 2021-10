A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) ampliará a oferta de trens no metrô de Belo Horizonte aos sábados. A medida, que passa a valer já neste sábado (30), tem o objetivo de beneficiar os usuários do transporte nestes dias.

Até então, o intervalo entre os trens era de 18 minutos, até 9h30, e a cada 22 minutos no restante no dia. Com a nova alteração, o intervalo caiu para 15 minutos até as 9h30 e 20 minutos nos demais horários dos sábados.

O horário de funcionamento do metrô de BH segue o mesmo em todos os dias da semana, de 5h40 às 23h. Nos dias úteis, o intervalo entre os trens é de 8 minutos nos horários de pico e 18 minutos no restante do dia.

Já aos domingos e feriados, o tempo entre as viagens segue em 20 minutos em todos os horários do dia.

Máscara obrigatória

A CBTU lembra os usuários do metrô que o uso de máscara de proteção facial ou cobertura sobre a boca e nariz segue sendo obrigatório em todas as dependências do metrô.

“A medida é válida para todas as estações e ficará em vigor por tempo indeterminado. O cumprimento da medida é fundamental para conter a proliferação do coronavirus na Capital e a CBTU-BH aproveita para solicitar aos usuários que fiquem atentos ao cumprimento rigoroso da norma, durante a circulação pelo sistema, posto que o decreto prevê que os estabelecimentos de serviços deverão impedir a entrada e a permanência em seu interior de pessoas sem máscaras ou cobertura no rosto”, detalha a companhia.