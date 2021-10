Um homem de 56 anos foi preso após agredir mulheres por elas questionarem por ele estar olhando para as crianças na rua de forma muito maliciosa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (28). Testemunhas relataram que o suspeito é agressivo e frequentemente importuna sexualmente as crianças.

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher foi perguntar ao suspeito porque ele estava olhando as crianças daquela forma, o homem começou a dar socos, puxões de cabelos e mordidas nela. A mãe desta vítima foi defender a filha e também foi agredida pelo suspeito.

Uma testemunha contou que o suspeito constantemente importuna sexualmente as crianças quando elas estão sozinhas e, no momento, que chega um adulto, ele para com a importunação.

O homem estava em casa e foi hostil com os policiais. Ele não queria abrir a casa e os militares precisaram invadir o local. Ele precisou ser algemado, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado.