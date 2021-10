O brasileiro Michael Douglas derrotou o nicaraguense Nelson Cuadra na categoria até 54 kg do Mundial de boxe masculino, disputado na Sérvia, e se tornou, nesta sexta-feira (29), o quinto atleta do Brasil a alcançar as oitavas de final da competição.

A classificação do brasileiro foi em grande estilo, quando o juiz decidiu encerrar o combate no 2º round para preservar a integridade física de seu adversário. Antes Michael Douglas fez com que fossem abertas três contagens protetoras no decorrer da luta.

O próximo desafio do brasileiro será o turco Muhammet Sacli. A luta será disputada no próximo domingo (31), a partir das 8h (horário de Brasília).

O outro representante do Brasil a entrar no ringue nesta sexta, Abner Teixeira, perdeu para o sérvio Magomedov Sadam, por 4 a 1, na categoria até 92 kg.