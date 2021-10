O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Agora são elas.

A Superliga tem o desenho de sempre e basicamente os mesmos favoritos ao título.

Minas, Praia Clube e Osasco, esse último sub judice.

O segundo pelotão conta com Bauru, Barueri, Flamengo e Fluminense, não necessariamente nessa ordem.

Pinheiros, Brasília, Maringá, Curitiba e Valinhos disputam um campeonato à parte. Questão de sobrevivência.

Para o trio de favoritos e do segundo escalão, perder pontos para a turma de baixo é prejuízo e pode antecipar cruzamentos indesejáveis nas quartas.

Portanto todo cuidado é pouco e não dá para aliviar.

O Minas terá tempo suficiente para se reencontrar e provar que os casos de covid-19 e a questão física foram determinantes nas derrotas para o Praia nesse início de temporada.

Apesar das 3 conquistas, o Praia Clube entra pressionado. É disparado o maior investimento do Brasil e a Superliga é tratada como prioridade. Faz sentido. Ninguém tem elenco e peças de reposição como o Praia.

Osasco está sub judice.

A conquista do estadual minimiza em parte a cobrança.

O futuro do time passa pela presença ou não de Tandara. Se for suspensa apenas 3 ou 6 meses, reforçará o time nos playoffs e muda o status de Osasco.

Caso contrário, é a terceira força.

Bauru e Flamengo estão no mesmo patamar. Os torcedores não devem ter esperança. O primeiro não cobra. Ganhar ou perder não muda nada. Política da casa.

Não tem técnico e ninguém contrata tão mal como Bauru.

Imbatível.

O segundo não muda o conhecido e indesejável regime. Não é respeitado como no passado e com o tempo naturalmente virou coadjuvante. Assim como Campinas no masculino, é parceiro declarado da CBV, ou seja, vantagem fora de quadra.

A tendência, pelo que montaram, é novamente um deles se despedir antes das semifinais.

Barueri foi adotado e virou o segundo time de todo torcedor.

Projeto sem igual.

Dá gosto e prazer ver o time de José Roberto Guimarães em quadra e faria um bem enorme ao esporte quebrar o tabu e chegar nas semifinais.

O Fluminense se livrou de Hylmer Dias. A saída do técnico foi o maior reforço do time para a temporada.

Vai incomodar.

Pinheiros, Brasília, Maringá, Curitiba e Valinhos estão no mesmo pote.