O trânsito já se apresenta intenso no Anel Rodoviário, sentido Vitória, no Espírito Santo, no início da tarde desta sexta-feira (29), véspera do feriado prolongado de finados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que iniciou nesta sexta-feira, a “Operação Finados 2021” – cerca de 800 militares estarão espalhados em pontos estratégicos das rodovias federais do estado, com o intuito de prestar orientações e coibir infrações no trânsito.

” A ideia é reforçar o policiamento todas as todas as rodovias federais do país com o intuito de proporcionar maior segurança para as pessoas que vão viajar e coibir abusos por parte de alguns motoristas e ainda prestar apoio aos condutores que necessitem durante a viagem”, disse o porta- voz da PRF, Aristides Júnior.