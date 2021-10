Em derrota que praticamente sepulta chances da Raposa de voltar à Série A do Brasileiro, jornalista faz desabafo

Ainda antes do apito final da vexatória derrota do Cruzeiro diante do Remo, por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (28) pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, o narrador da rádio Super 91,7 FM, Pequetito não se conteve e disparou contra a Raposa. Acostumado a entoar versos durante os gols e conquistas da equipe, ultimamente Pequetito tem se tornado uma espécie de canal direto entre torcida e clube, ao usar os microfones da Super 91,7 FM para fazer seus desabafos mediante a melancólica situação pela qual o clube passa desde o rebaixamento, em 2019.