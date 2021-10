CEO da MRV e um dos mecenas do Atlético, Rafael Menin afirmou, em entrevista exclusiva ao programa Super.FC da rádio Super 91,7FM, que não patrocinaria o Cruzeiro. Rafael afirmou que patrocinar o Galo não seria impeditivo para investir no rival, mas a paixão pelo clube do coração sobressai.

“Não impede. Só diria que o Cruzeiro a gente não patrocinaria, não faria. Nada contra o Cruzeiro, uma grande instituição com milhões de torcedores. Mas a paixão pelo Galo é tão grande que eu, como CEO da MRV, não conseguiria”, declarou o CEO.

Rafael ainda explicou que já investiu em outros clubes do futebol Brasileiro. “São Paulo, Vasco, Fortaleza, Flamengo, Bahia, Sport… acho que só Cruzeiro (que não patrocinaria). Aí o sofrimento ia ser muito grande”, disse.

O gestor ainda explicou que por anos a MRV investiu no Flamengo, um dos rivais do Atlético no futebol. “É claro que tem uma ligação afetiva (com o Galo), mas tem um retorno comercial muito importante. Estávamos (com patrocínio) no Flamengo, até o ano passado, a MRV foi patrocinadora por cinco anos. Do São Paulo, por três anos, de vários clubes. Há investimento em muitos esportes, é muito bacana e traz engajamento”, concluiu.