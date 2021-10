Um soldado da Polícia Militar (PM) foi preso pela Polícia Civil (PC), na noite da última quinta-feira (28), ao tentar revender em uma joalheria de um shopping de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, joias de ouro avaliadas em cerca de R$ 3 milhões. O material foi furtado em um cofre de cerca de uma tonelada, levados de uma fábrica de joiais no início de setembro deste ano.

A reportagem de O TEMPO teve acesso à ocorrência policial, que aponta que o militar preso tem 37 anos e é lotado na 1ª Companhia do 2º Pelotão do Grupo Especial de Reação (GER), do 2º Batalhão de Policiamento Especializado (BPE).

Investigadores da PC, que apuram o furto à fábrica de joias, receberam uma informação de que um indivíduo, desconhecido até então, revenderia produtos de ouro de origem duvidosa em uma joalheria do shopping. A denúncia ainda dava as características do suspeito, que seria alto e teria um braço com tatuagens.

Diante da denúncia, os policiais civis montaram uma operação e ficaram de campana nas joalherias do local. Por volta das 20h, avistaram a chegada do suspeito, que retirou um volume do bolso da calça e mostrou para a funcionária da loja, para fazer uma avaliação e ofertá-las para venda.

Foi então que, ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), os agentes fizeram a abordagem do homem, que prontamente se identificou como policial militar, alegando que teria recebido os materiais de um conhecido para fazer a revenda.

A PC realizou então a prisão em flagrante do militar, por receptação, e acionou a Corregedoria da PM. Ele portava uma pistola imbel .40, com 30 munições, que foi repassada para seu superior no 2ºBPE.

O TEMPO procurou a assessoria de imprensa da PC, que informou, por meio de uma nota, que o policial preso foi encaminhado ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).

“(Ele) foi ouvido e liberado com o pagamento de fiança, conforme previsão legal. A investigação está em andamento para completo esclarecimento do fato”, finaliza a instituição policial.

A reportagem também procurou a assessoria da PM, porém, até a noite desta sexta-feira (29), a corporação ainda não havia se posicionado sobre a prisão do soldado e quais as punições que ele poderá sofrer.

As joias

Ao todo, o militar carregava 250 peças de joias de ouro. Entre os materiais oferecidos na joalheria pelo policial estavam 68 pingentes em formatos variados, como coração, bonecos, santas e, até mesmo, imagens de santas.

Também foram recuperados 179 brincos (alguns deles com pedras), seis anéis, cinco pulseiras e um colar, todos em ouro. Ainda foi encontrado com o policial duas chapas de metal dourado, dois celulares e R$ 3.050 em dinheiro.

Cofre de uma tonelada

No dia 4 de setembro de 2021, o proprietário da fábrica de joias do bairro Caiçara, na região Noroeste da capital, e seu pai, que também moravam no local, fizeram uma viagem. Ao retornar, encontraram o portão arrombado, câmeras de vídeo roubadas ou danificadas, e, para o espanto deles, o sumiço de um cofre que pesava cerca de uma tonelada.

Dentro do cofre, estavam cerca de R$ 3 a 7 milhões em joias de ouro, dinheiro e cheques predatados, ainda conforme relatado pelas vítimas aos policiais.

Para acessar a fábrica, os criminossos arrombaram um galpão inutilizado, que faz divisa com os fundos do local, e utilizaram uma escada para cortar uma cerca de concertina e acessar a casa.