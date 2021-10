A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, entre esta sexta-feira (29) e a próxima terça (2), operação de prevenção a acidentes no trânsito nas estradas mineiras em todas as regiões do Estado em função do feriado prolongado de Finados. Segundo o órgão, cerca de 800 policiais atuarão na operação.

A PRF informou que a operação será focada na diminuição de acidentes e no combate a infrações de trânsito, como ultrapassagens indevidas e direção sob influência de álcool ou com velocidade acima da permitida.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização e o policiamento serão intensificados com o aumento das rondas nas rodovias e por meio do posicionamento das equipes em locais estratégicos.

Os policiais vão se revezar em trechos mais movimentados e considerados críticos pelo alto índice de acidentes e de infrações de trânsito.