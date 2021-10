Raissa Barbosa decidiu usar as redes sociais para se defender das acusações de Wellington de que ela o teria agredido e aproveitou para comunicar publicamente o fim do noivado com o ex-ator pornô. Em uma publicação no Twitter, a ex-participante do reality show “A Fazenda”, da RecordTV, deu sua versão sobre os acontecimentos.

“Ontem (quarta-feira), eu fui convidada pra ir à festa de lançamento da música nova do Dennis DJ e fui. Era uma festa somente pra convidados em um motel em São Paulo. Eu estava em um relacionamento com uma pessoa que assim que eu cheguei em casa começou a ficar alterado. Eu não consegui dormir e ele não aceitou eu não ter levado ele na festa. Também estava falando coisas/frases totalmente machistas que me deixaram extremamente mal e irritada”, detalhou Raissa.

“Com isso, ele ligou a live na intenção de me difamar falando que eu o agredi, quando, na verdade, eu me defendi dele”, acrescentou. Na mesma publicação, Raissa Barbosa contou que já havia tentado terminar o relacionamento com Wellington e, inclusive, teria mandado o ex-ator pornô embora de sua casa por diversas vezes, mas ele não aceitou.

“Ele é tão tóxico que não aceita meus trabalhos e sempre briga por ciúmes e tenta sempre me difamar. Eu cansei”, concluiu Raissa.