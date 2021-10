A taxa de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte não para de subir e, nesta sexta-feira (29), atingiu 1,03. Em 22 de outubro, o parâmetro estava em 0,94 e, desde então, segue em elevação. Foram cinco aumentos consecutivos – lembrando que a prefeitura não divulga o boletim epidemiológico aos fins de semana e não publicou o levantamento na quinta-feira (28), Dia do Servidor Público.

O atual índice revela que a pandemia está acelerada na capital. Hoje, cada grupo de 100 infectados transmite o vírus para outras 103 pessoas. O balanço mais recente da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) também indicou alta na ocupação das UTIs. A lotação, que na quarta-feira (27) era de 42,9%, saltou para 47,3%. Apesar disso, permanece na zona de controle.

Também no nível verde está a ocupação das enfermarias, que caiu 44,2% para 41,9% nas últimas 48 horas. O Comitê de Combate à Covid da capital monitora os dados diariamente e, um dos especialistas que integra o grupo explicou que o aumento no número de contaminados era esperado por conta das flexibilizações. Mas graças à vacinação, a situação está sob controle já que o crescimento de casos não se refletiu no sistema de saúde.

Casos e vacinação

Em 48 horas, BH confirmou oito mortos e 366 casos da doença. Com isso, o município chegou a 6.890 óbitos e 288.500 pessoas infectadas com a Covid desde o início da pandemia. Atualmente, 1.369 vítimas estão contaminadas. Com relação à vacinação, 82,6% dos moradores com mais de 12 anos receberam a primeira dose e, 59,8% do público-alvo da campanha concluiu o esquema de imunização.