Tiago Ramos culpou a exposição excessiva como o motivo do fim de seu namoro com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. Durante bate-papo com a influencer Laura Keller nesta sexta (29), o modelo relembrou seu envolvimento com Nadine e lamentou que a repercussão constante da vida dos dois acabou afetando o andamento da relação.

“[A exposição atrapalhou] muito, porque foi um momento de felicidade nosso e a gente quis explodir esse momento para todos e eu acredito que foi um erro nosso, mas eu também não voltaria atrás, foi uma coisa feita de coração. Foi muito difícil, mas deu tudo certo no final”, avaliou Tiago.

Na sequência, ele mostrou ainda estar abalado com o fim do affair. “Querendo ou não, foi um relacionamento, um sentimento, a gente sempre vai sentir quando a gente gosta de alguém. Mas tá tudo certo agora, atrapalhou bastante, mas deu tudo certo no final”, resumiu.

O namoro entre os dois foi breve, mas colecionou idas e vindas e muitas polêmicas e brigas. Tiago e Nadine deram ponto final à relação no fim de 2020 durante viagem para Cancún, no México.