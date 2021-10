Sexta-feira (29/10)

Chico Lobo – Alma e Coração

Um dos violeiros mais talentosos do país, o mineiro Chico Lobo faz show de lançamento do disco “Alma e Coração”. O trabalho mistura folk, rock rural, o chamado “som caipira” e elementos da música nordestina e latino-americana, entre outros ingredientes, para proporcionar um som doce, amistoso e com letras líricas e repletas de uma esperança tão necessária.É o primeiro espetáculo presencial do artista desde o início da pandemia.

Quando? Sexta (29), às 20h

Onde? Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro)

Quanto? R$ 10

Mais informações: bileto.sympla.com.br/event/67137/d/109625

“Cauby, uma paixão”

O ator Diogo Vilela dá vida e voz a um ícone da nossa música, Cauby Peixoto (1931-2016). O espetáculo musical foi idealizado e realizado durante o isolamento provocado pela pandemia, quando a incerteza pairava no ar com o intuito de espalhar alegrias e amor ao público, que anda necessitado de ternura em tempos difíceis e de realizar um trabalho com qualidade artística. Com direção de Marco Aurélio Monteiro, o espetáculo musical percorre a carreira do cantor com curiosidades de sua vida artística, pontuado por músicas como “Conceição”, “A Pérola e o Rubi”, “Molambo”, “Samba do Avião”, “Eu e a Brisa”, entre tantos sucessos gravados pelo artista. “Cauby, uma paixão” será apresentado em formato híbrido (presencial e online).

Quando? Sexta (29) e Sábado (30), às 21h

Onde? Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315, Centro)

Quanto? Ingressos: Presencial – 60 reais (inteira) e 30 reais (meia)

Virtual – 10 reais (inteira) e 5 reais (meia)

Vendas: Site: www.cinetheatrobrasil.com.br

Bilheteria do Cine: Av. Amazonas 315, Centro – BH

Mais informações: (31) 3201-5211 ou pelo site: www.cinetheatrobrasil.com.br

Sábado (30/10)

1ºEncontro Estadual da Afromineiridade reúne grupos de Congado, Capoeira, Terreiros, Samba, Batuque e Hip Hop no Palácio das Artes

Com o objetivo de proporcionar a grupos culturais de raízes afro existentes no interior do estado a experiência de se apresentarem no palco do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), com o apoio da Fundação Clóvis Salgado e do Conselho Estadual de Política Cultural, realiza o 1º Encontro Estadual da Afromineiridade. O evento reúne apresentações artísticas de Grupos de Congado, Capoeira, Terreiros, Samba, Batuque e Hip Hop, entre outros. O evento integra as ações do Plano Descentra Cultura Minas Gerais, da Secult, que tem o objetivo de municipalizar e democratizar o acesso aos bens e serviços da Cultura, com base nas diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Cultura, valorizando artistas, trabalhadores e trabalhadoras da Cultura, estimulando a geração de emprego e renda, com atenção especial à cultura popular e tradicional do Estado.

Quando? Sábado (30), das 19h às 22h

Onde? Grande Teatro Cemig Palácio das Artes ( Av. Afonso Pena, 1.537, Centro)

Quanto? Gratuito. Retirar ingressos na bilheteria 1 hora antes do evento

Mais informações: www.fcs.mg.gov.br

8º Encontro de Colecionadores de Minerais e o lançamento do livro “Coleções Minerais do Brasil”

O Museu MM Gerdau receberá 18 colecionadores, entre adultos e crianças, que foram convidados a expor peças de sua coleção, tirar dúvidas do público e conversar com os interessados a iniciar uma coleção de minerais. O encontro é uma oportunidade de troca e venda de minerais para colecionadores e interessados em adquirir um exemplar. O evento ainda conta com o lançamento do livro “Coleções: Minerais do Brasil”, seguido de um bate-papo com os autores Carlos Cornejo e Andrea Bartorelli.

Quando? Sábado (30), das 13h às 17h30

Onde? Praça de Convivência do MM Gerdau (Praça da Liberdade, s/n – Funcionários)

Quanto? Gratuito

Mais informações: www.mmgerdau.org.br

Palco Ninoca com Moreno Bernardo e Thiago Champs

O Palco Ninoca é um projeto de arte e cultura que abre espaço para diversas personalidades e artistas mineiros. Nesta edição, o projeto recebe os músicos Moreno Bernardo, cujo trabalho é inspirado pelos mestres Tim Maia, Gilberto Gil, Djavan e Milton Nascimento; e Thiago Champs, baterista e percussionista de Belo Horizonte, que tem o trabalho inspirado nos sons do blues às cantigas de terreiro e integra a banda de Rock Trem Bem Ditos.

Quando? Sábado (30), às 19h

Onde? Noca Restaurante (r. Salinas, 1008, Floresta)

Quanto? R$ 15 com venda no site www.gofree.co/palconinoca

Mais informações: Instagram @palconinoca ou pelo número (31) 99419-2316

Halloween Eleganza

Na véspera da noite das bruxas promete uma festa com muito pop, 90’s e aquela technera. No som, os Djs Rafa Mártir + Diegaaa, Bárbara Egídio (1010), Amplis (Transa) e Isabelle Gee (Eleganza) e performances de Camila Too Much, Amerikana e House off Puzzle e Gabriel Fernandes.

Quando? Sábado (30), às 21h

Onde? Avenida do Contorno, 10.684, Barro Preto

Quanto? R$ 25 (primeiro lote), à venda no site www.sympla.com.br/halloween-eleganza

Mais informações: Instagram @festaeleganza

“Bruno Berg: Show Solo em BH”

O comediante mineiro Bruno Berg apresenta na capital mineira seu mais novo stand up, “Show Solo em BH”. No espetáculo, Berg faz reflexões divertidas sobre a vida durante o período de quarentena, além de brincar com a ideia de se sentir um “adolescente aos 40 anos de idade”. Com carreira iniciada em 2008, Bruno Berg foi um dos principais destaques do quadro “Quem Chega Lá” do Domingão do Faustão em 2009. Ele também é vencedor do concurso de humor “Fight de Piadas” do programa The Noite com Danilo Gentili.

Quando: Sábado (30), às 21h30

Onde: No auditório do WO Experience Center (Av. Professor Mário Werneck, 434 – Estoril)

Quanto: Ingressos de R$ 35 a R$ 70, pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/bruno-berg-em-bh-comedia-stand-up—show-solo__1378240)

Mais informações: (31) 3010-0500

Domingo (31/10)

“A Pequena Sereia”

A linda e clássica história da sereia Ariel que se apaixona pelo humano, o príncipe Erick, estará no palco do Cine Brasil neste fim de semana. A produção será encenada de forma híbrida. O espetáculo, que é cantado ao vivo, narra a história de Ariel, interpretada pela atriz Flávia Mengar. Insatisfeita com sua vida monótona no fundo do mar, Ariel sonha em conhecer o mundo dos humanos, e, secretamente, em uma de suas idas à superfície, se apaixona por um, ao salvá-lo de um afogamento. A peça ainda conta com a direção musical do maestro Eduardo Pereira, coreografias de Tatiana Abbiati, direção de elenco de Ewerton Novaes e direção geral do diretor Bruno Rizzo, que assina a direção de grandes espetáculos como “Queen Experience In Concert”, “Embalos de Sábado à Noite, o Musical”, “Pink Floyd Experience In Concert”, “Broadway In Night”, entre outros

Quando: Domingo (31), às 16h

Onde: Cine Theatro Brasil Vallourec ((Avenida Amazonas, 315, Centro)

Quanto: Presencial:R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia-entrada)

Virtual: R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia-entrada)

Vendas: Bilheteria: Av. Amazonas, 315 – Centro.

Loja Eventim – Shopping 5ª Avenida (sujeito a taxa de conveniência)

Rua Alagoas, 1314, Savassi

Ou pelo site: https://cinetheatrobrasil.com.br/

Mais informações: (31) 3201-5211 / www.cinetheatrobrasil.com.br