Um trecho da avenida Barão Homem de Melo, em Belo Horizonte, foi interditado nesta sexta-feira (29). Manifestantes impediram o trânsito no local em revolta contra um atropelamento que provocou a morte de uma criança no dia anterior.

Durante o protesto, que aconteceu na altura do número 1.281, moradores do bairro Nova Granada, na região Oeste, atearam fogo em pneus e outros objetos. Uma espessa fumaça preta tomou conta da região durante a mobilização.

A Polícia Militar acompanhou o protesto, mas não passou detalhes sobre a quantidade de manifestantes e as circunstâncias do atropelamento da criança. Durante a manifestação, carros, motos e ônibus foram impedidos de passar no local nos dois sentidos.

Mas o trânsito no local já foi liberado, conforme informou a BHTrans.

Avenida Barão Homem de Melo, em BH, tem manifestação e fogo após morte de criança por atropelamento. Vídeo: BHnoQAP/Reproduçãohttps://t.co/co9F716XMV pic.twitter.com/6N7RaybnkO — O Tempo (@otempo) October 30, 2021