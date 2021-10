Na tarde desta sábado (30), o América perdeu para o Atlético, por 3 a 0, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro Feminino 2021. No próximo domingo, a equipe americana disputa o 2º e decisivo jogo da série, tendo o mando de campo ao seu favor. A partida será às 17h, no Sesc Venda Nova.

O Jogo

O América iniciou a partida apostando na velocidade das atacantes e as boas passagens de bola no meio de campo. O time adversário conseguiu reverter o maior controle de bola após os 10 minutos de jogo, dando trabalho para a goleira Deka, responsável por ótimas defesas na primeira etapa. Aos 38 minutos, a bola bateu na mão da zagueira Hingredy dentro da área e o juíz marcou pênalti para o Atlético, que reverteu e abriu o marcador da semifinal.

Na segunda etapa, o América não conseguiu ter o mesmo volume defensivo da primeira etapa. Motivadas com a vantagem no placar, o Atlético aumentou suas finalizações e pressionou as zagueiras Spartanas. Ainda assim, o América seguiu lutando para recuperar a desvantagem no placar e parou nas boas defesas da goleira adversária.

Porém, a atuação do elenco americano não foi suficiente para parar o ataque adversário. Os dois outros gols do Atlético na partida saíram aos 12 e aos 18 minutos. No próximo domingo, o América disputa o jogo da volta dessa série, tendo o mando de campo a seu favor.

O América entrou em campo com: Deka; Sabrina, Mayara, Hingredy e Dani Peré; Brenda, Dani Peré e Ágata; Karol Mineira, Carol e Dilene.

