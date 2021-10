O América entra em campo neste sábado (30), diante do Fortaleza, às 21h, na Arena Independência, em busca de resultado diferente do obtido no primeiro turno, quando foi goleado por 4 a 0, na Arena Castelão. Para isso, o Coelho conta com a maturidade para conquistar mais uma vitória e conquistar a pontuação necessária para a permanência na Série A. O duelo é válido pela 29ª rodada.

O Coelho iniciou a rodada na décima posição, com 35 pontos conquistados, enquanto o Fortaleza ocupa a quarta colocação, com 48 pontos, um a menos do que o vice-líder do torneio, o Palmeiras.

Águas passadas?

O América tenta manter embalo nesta reta final de Brasileirão, mas reencontra um adversário indigesto. No primeiro turno, foi goleado por 4 a 0, resultado para esquecer, como destaca o zagueiro Eduardo Bauermann. “Foi um jogo para esquecer, pelo resultado. Foi um jogo muito difícil lá e talvez nosso time não estivesse preparado mentalmente”, explicou o defensor, que completou dizendo sobre o diferencial para o jogo desta noite. “Vejo um time mais maduro, melhor preparado”.

Como vem o América?

Marquinhos Santos teve sua primeira semana aberta de trabalhos para conhecer melhor o elenco e implementar a sua filosofia. Além disso, o tempo foi importante para a recuperação de jogadores como Ademir e Ricardo Silva, que sentiram o desgaste físico na vitória sobre o Santos. O Coelho não perde há duas rodadas e tenta se manter no meio da tabela.

O treinador tem o todo o time à sua disposição, fica a dúvida se Zárate estará entre os 11 iniciais. No departamento médico seguem o lateral-direito Eduardo, que trata tumor ósseo na tíbia esquerda, e o atacante Orlando Berrío, com edema no joelho esquerdo.

Como vem o Fortaleza?

Após dois jogos em casa, o Fortaleza vai tentar manter o embalo na competição longe de seus domínios. Nos últimos cinco jogos, perdeu apenas um, e vem de três vitórias consecutivas. O Leão do Pici perdeu uma posição na tabela, após a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Sport.

Juan Pablo Vojvoda conta com os retornos do zagueiro Marcelo Benevenuto, o meia Lucas Lima e do lateral-direito Tinga. Em contrapartida, não poderá contar com o ala-direito Yago Pikachu, o meia Lucas Crispim e o atacante Robson, que seguem no departamento médico do Leão do Pici.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA x FORTALEZA

Motivo: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 21h (Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (CBF/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (CBF/SP)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê e Juninho; Ademir, Felipe Azevedo (Zárate) e Rodolfo (Fabrício Daniel). Técnico: Marquinhos Santos.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Edinho, Felipe, Ederson, Lucas Lima e Bruno Melo; David e Romarinho. Técnico: Vojvoda.

