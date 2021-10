América e Fortaleza se enfrentam neste sábado (30), às 21h, em jogo válido pela 29ª rodada da Série A. O Coelho não perde há duas rodadas e tenta manter o embalo nesta reta final da competição; enquanto o Leão, que vem de derrota para o Atlético na Copa do Brasil, quer dar sequência ao bom trabalho para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores.

O Coelho iniciou a rodada na décima posição, com 35 pontos conquistados, enquanto o Fortaleza ocupa a quarta colocação, com 48 pontos, um a menos do que o vice-líder do torneio, o Palmeiras.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e da Rádio Super 91,7 FM. O Show de Esportes da Super começa às 21h45, na sequência da transmissão de Atlético e Flamengo, com apresentação e comentários de Dimara Oliveira, narração de Rafael Leal e reportagens de Duda Gonçalves.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA x FORTALEZA

Motivo: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 21h (Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (CBF/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (CBF/SP)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê e Juninho; Ademir, Felipe Azevedo (Zárate) e Rodolfo (Fabrício Daniel). Técnico: Marquinhos Santos.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Edinho, Felipe, Ederson, Lucas Lima e Bruno Melo; David e Romarinho. Técnico: Vojvoda.

Fonte: O Tempo